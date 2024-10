Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand in Mülheim an der Ruhr

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montag, gegen 17:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Mülheim an der Ruhr zu einem Zimmerbrand. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sowie die übrigen Personen im Gebäude konnten das Haus rechtzeitig und eigenständig verlassen.

Im Erdgeschoss, in unmittelbarer Nähe zur Brandwohnung, befanden sich zwei nicht gehfähige Personen, die während des Einsatzes in ihrer rauchfreien Wohnung betreut wurden.

Die Berufsfeuerwehr Mülheim leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet und mit Messgeräten auf Rauchgaseintritt überprüft. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Person aus der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Berufsfeuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort, der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Zur Brandursache nimmt die Polizei die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell