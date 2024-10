Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in einer Doppelhaushälfte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Aufmerksame Nachbarn meldeten am Montagmorgen gegen 11:15 Uhr ein Feuer in einer Doppelhaushälfte in Mülheim-Dümpten. Nach ersten Informationen sollte das erste Obergeschoss des Hauses in Vollbrand stehen, zudem war unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle in der Straße "Eigene Scholle" drang schwarzer Brandrauch aus den geborstenen Fenstern eines rückwärtigen Anbaus. Die Recherche vor Ort ergab bereits in der Anfangsphase, dass die Bewohner bei Brandausbruch nicht Zuhause waren. Die Maßnahmen konzentrierten sich daraufhin auf die Brandbekämpfung sowie die anschließende Entrauchung der betroffenen Gebäudeteile. Im Verlauf des Einsatzes wurden vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die das Feuer auf zwei Räume im ersten Obergeschoss begrenzen konnten. Ferner wurde eine Katze augenscheinlich unversehrt aus dem Gebäude gerettet. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten waren nach rund zwei Stunden beendet.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße "Eigene Scholle" voll gesperrt. Im Einsatz waren beide Löschzüge der Feuerwachen in Broich und Heißen sowie Notarzt und Rettungsdienst. (JMS)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell