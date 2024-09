LPI-SHL: Pkw beim Ausparken gestreift - Zeugen gesucht

Suhl (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 23.08.2024 bis Montagabend gewaltsam in einen in der Hölderlinstraße in Suhl geparkten Wohnanhänger ein. Die Unbekannten durchwühlten das Innere und rissen ein Küchenradio heraus. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

