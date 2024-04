Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall verursacht und falsche Urkunde vorgelegt

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld - OT Echte kurz vor Ortsausgang in Höhe der Einmündung Im Kampe

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr auf der Hauptstraße innerhalb der Ortschaft Echte in Höhe der Einmündung "Im Kampe" zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah der Fahrzeugführer eines Dacia Dokker, der von der Hauptstraße kommend in der Einmündung "Im Kampe" seinen PKW zunächst gewendet hatte, beim Wiedereinfahren in die Hauptstraße den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW Golf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, eine medizinische Versorgung am Unfallort war glücklicherweise nicht von Nöten. Die beiden PKW waren in Folge der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass der Fahrzeugschein eines am Unfall beteiligten PKW nicht im Original, sondern als täuschend echtes Duplikat vorgelegt wurde. Das unechte Dokument wurde vor Ort sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung aufgenommen. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell