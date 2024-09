Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autotür beschädigt Pkw

Zella-Mehlis (ots)

Montag, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr parkte ein Autofahrer seinen schwarzen VW auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Öffnen der Autotür gegen seinen VW gestoßen und ihn dabei beschädigt hatte. Der Verursacher wischte über die beschädigte Stelle und verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0228984/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

