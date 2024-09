LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Breitungen (ots) - Montagnachmittag bemerkte eine Frau, dass unbekannte Täter die Seitenscheibe ihres in der Straße "Steingraben" in Breitungen abgestellten Autos zerstört hatten. Aus der im Inneren liegenden Handtasche entnahmen die Diebe den Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten wie Bankkarte, Personalausweis und Führerschein sowie 20 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die ...

