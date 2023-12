Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Sachbeschädigung und Diebstahl in

aus Oberwihler Kirche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, betrat ein Unbekannter die Kirche St. Joseph in Oberwihl, hebelte eine Metallkasse auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Auch wurde eine im Bereich der Haupteingangstür an einem Regal verschraubte weitere Kasse komplett entwendet. Zudem beschädigte der Unbekannte mutwillig den schmiedeeisernen Ständer der Opferkerzen sowie im Altarraum das Messbuch, indem aus diesem Seiten herausgerissen wurden. Der entstandene Sachschaden dürfte um ein vielfaches höher liegen, als der eigentliche Diebstahlschaden.

