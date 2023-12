Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Opferstock in der Kirche St. Leodegar und Marzellus aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.12.2023, gegen 16.30 Uhr, betrat ein Unbekannter in Hänner die Kirche St. Leodegar und Marzellus und hebelte den an einer Säule befestigten Opferstock auf. Ebenso hebelte der Unbekannte eine in das Mobiliar eingelassene Holzkasse auf und entwendete auch aus dieser das darin befindliche Bargeld. Der Unbekannte wurde von einer Zeugin überrascht und flüchtete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell