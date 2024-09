Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Breitungen (ots)

Montagnachmittag bemerkte eine Frau, dass unbekannte Täter die Seitenscheibe ihres in der Straße "Steingraben" in Breitungen abgestellten Autos zerstört hatten. Aus der im Inneren liegenden Handtasche entnahmen die Diebe den Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten wie Bankkarte, Personalausweis und Führerschein sowie 20 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0228812/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell