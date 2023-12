Feuerwehr München

FW-M: Zoltan weht ein wenig in München (Stadtgebiet)

München (ots)

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 12.00 Uhr Stadtgebiet München

Auch München ist von leichten Ausläufern des Sturmtiefs Zoltan nicht verschont geblieben. 116 Einsätze in Verbindung mit dem Wind zählte die Feuerwehr München.

Ab Donnerstagmittag setzten die Windböen in München ein und sorgten für die ersten Einsätze der Feuerwehr München. Dabei handelte es sich bei der Mehrzahl der Einsätze um die üblichen Meldebilder: umgefallene Bauzäune, lose Blechteile und heruntergefallene Äste. Aus der Masse der Einsätze stach ein umgefallener Anhänger in der Ludwigshöher Straße heraus. Offensichtlich hatte hier eine Böe ausgereicht, um auf der freien Straße das Gefährt aus der Spur zu schmeißen und ihn auf die Seite zu legen. Einsatzkräfte der Feuerwehr München stellten den Anhänger mit einem Mehrzweckzug wieder auf seine Räder. Inwieweit an dem Anhänger ein Schaden entstanden ist, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht abklären.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(pyz)

