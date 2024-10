Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxikosten nicht bezahlt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am späten Sonntagabend (13.10.2024) in der Moskauer Straße ihre Taxifahrt nicht bezahlt. Ein 56 Jahre alter Taxifahrer fuhr eine Frau und einen Mann zu einem Hotel an der Moskauer Straße. Als sie dort gegen 23.40 Uhr ankamen, weigerten sich die beiden Fahrgäste, die offene Rechnung in Höhe von rund 20 Euro zu begleichen. Als der Taxifahrer die beiden Personen verfolgte, händigte der Mann ihm zehn Euro aus. Beide schlugen auf den Taxifahrer ein, bevor sie im Hotel verschwanden. Der Mann war 20 bis 25 Jahre alt und hatte einen dunklen Teint. Seine weibliche Begleitung war 27 bis 35 Jahre alt, sehr schlank und hatte rote, schulterlanges Haar und einen Pony. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

