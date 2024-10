Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Freitagnacht (11.10.2024) an der Breite Straße einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 22.30 Uhr an der Breite Straße, als dieser plötzlich die Flucht ergriff und davonrannte. Bei seiner Flucht ließ er ein Papiertaschentuch zurück, in dem die Beamten 10 Ecstasy Tabletten verpackt in einem Klarsichttütchen entdeckten. Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen nach kurzer Verfolgung noch an der Breite Straße fest. Der Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Samstags (12.10.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell