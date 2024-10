Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Gegen einen 30-jährigen Lenker eines Kleintransporters wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, welcher am frühen Samstagmorgen (12.10.2024) mit auffälliger Fahrweise im Bereich Stuttgart-Feuerbach unterwegs war. Er fuhr gegen 00.35 Uhr auf der B 295 durch den Feuerbacher Tunnel über die Borsigstraße in Richtung Heilbronner Straße, anschließend über den Pragsattel auf die B10 weiter in Fahrtrichtung Esslingen. Hierbei kam er offensichtlich mehrfach auf die Gegenfahrbahn und missachtete auch das Rotlicht an mehreren Kreuzungen. Laut eines Zeugen musste auf der Kreuzung Steiermärker-/Leobener Straße ein bislang unbekannter Autofahrer nach rechts ausweichen, um so einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter "Sprinter" der Marke Mercedes-Benz zu vermeiden. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen und insbesondere der oben genannte Autofahrer gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

