Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Außenspiegel beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Viernheim (ots)

Am Sonntag, den 25.02.2024 kam es in der Walter-Oehmichen-Straße, in Höhe der Hausnummer 3, zu einem Verkehrsunfall. Dort war in der Zeit von 15:30 bis 15:45 Uhr ein grauer PKW Hyundai geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr an dem geparkten Fahrzeug vorbei und beschädigte den linken Außenspiegel des Hyundai. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen, welche Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

