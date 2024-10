Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kiosk eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann ist am frühen Freitagmorgen (11.10.2024) in einen Kiosk an der Hauptstätter Straße eingebrochen. Der Täter zerstörte zwischen 03.15 Uhr und 04.15 Uhr die Frontscheibe des Kiosks und stieg hinein. Dort brach er eine Kasse auf und stahl daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Ein Zeuge sah den Tatverdächtigen gegen 04.15 Uhr vor dem Kiosk stehen, der anschließend über den Leonhardsplatz und weiter Richtung Charlottenplatz flüchtete, wo er in eine Stadtbahn der Linie U7 Richtung Mönchfeld einstieg. Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine dicke, dunkle Jacke. Außerdem hatte er eine dunkle Tasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

