Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnwagen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag (10.10.2024) in einen Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen eingebrochen. Der Einbrecher öffnete gegen 22.20 Uhr auf unbekannte Art ein Fenster des Wohnwagens im Bereich des Krämermarktes und stieg hinein. Im Wohnwagen durchwühlte er sämtliche Schränke und stahl einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend begab sich der Unbekannte zu einem weiteren Wohnwagen und versuchte, über ein Fenster hineinzusteigen. Ein Zeuge sprach ihn an, weshalb dieser in unbekannte Richtung davonrannte. Der Täter war zirka 30 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er trug einen dunklen knielangen Mantel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

