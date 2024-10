Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ermittlungserfolg nach Wohnungseinbruch - weiteren Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen

Stuttgart/Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (09.10.2024) in Ludwigsburg einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 12.06.2024 an einem Wohnungseinbruch beteiligt gewesen zu sein (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 12.06.2024 unter https://t1p.de/swois). Nachdem alarmierte Polizeibeamte einen 29-jährigen Tatverdächtigen am 12.06.2024 auf frischer Tat festgenommen hatten, führten umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei auf die Spur des mutmaßlichen Komplizen. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen um 06.00 Uhr in seiner Unterkunft in Ludwigsburg fest und durchsuchten sein Zimmer. Sie beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

