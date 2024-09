Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Ausweichmanöver nach Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Lupo befuhr am Mittwoch, 04.09.2024 gegen 17.30 Uhr ein 68 Jahre alter Mann die L 161 von Günzgen kommend in Richtung Hohentengen. Dabei kam ihm ein weißer Pkw auf seiner Fahrbahn entgegen, welcher gerade ein anderes Fahrzeug (vermutlich einen Transporter) überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 68-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus. Dabei übersteuert er sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er in einem Feld zum Stehen kam. Verletzt wurde der Lupo-Fahrer nicht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen sowie den Fahrzeuglenker, welcher überholt wurde, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell