POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Unbekannte entsorgen unerlaubt Faserzementplatten auf Privatgrundstück

Bad Krozingen (ots) - Am 04.09.2024, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der L120, zwischen Bad Krozingen-Hausen und Bad Krozingen zu einem Auffahrunfall. Die beteiligten Fahrzeuge, ein grauer Seat und ein grauer Mercedes, fuhren auf der L120 in Richtung Bad Krozingen. Nach Angaben der Beteiligten stand auf Höhe Einmündung der K4939 in Richtung Schlatt ein dunkler PKW ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn. Der vorausfahrende ...

mehr