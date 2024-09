POL-FR: Verbotenes Rechtsüberholen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Dienstag, 03.09.2024, stand in der Zeit von etwa 12:30 - 16:30 Uhr der Pkw eines ambulanten Kranken- und Pflegedienstes in der Straße Mösle in Eisenbach. In diesem Zeitraum wurde die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite beschädigt. Hinweise auf den Verursacher, den Tathergang oder die Hintergründe für die Tat liegen bislang nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt ...

mehr