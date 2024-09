Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Teningen-Köndringen: Verkehrsunfallflucht in Köndringen - Pkw-Fahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2024, kam es in der Straße "Am Sportfeld" in Köndringen gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam ein Pkw-Fahrer einem Radfahrer beim Überholen zu nahe. Im weiteren Verlauf klopfte der Fahrradfahrer während der Fahrt an die Seitenscheibe des Pkw und der Pkw-Fahrer soll den Radfahrer abgedrängt haben. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus, soll den verletzten Fahrradfahrer beleidigt und dessen beschädigtes Fahrrad in eine Hecke geworfen haben. Anschließend habe der Pkw-Fahrer die Unfallörtlichkeit in Richtung Riegel verlassen, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Pkw-Fahrer geben können. Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen SUV der Marke BMW mit Emmendinger Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 20 Jahre alt, hatte schwarze kurze Haare und ist etwa 175 cm groß. Er trug ein schwarzes Poloshirt und eine blaue Jeans.

