Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Unbekannte verletzen schwangere Frau - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 03.09.2024, gegen 20:30 Uhr, verletzten zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer eine schwangere Frau und flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Auf Höhe einer Apotheke in der Richard-Müller-Straße in Breisach stießen die bislang unbekannten Täter die 26-jährige Frau an eine Hauswand, wodurch sich die Dame leichte Verletzungen zuzog. Die Männer waren im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch die Polizei nicht mehr festzustellen. Zur Ermittlung der Täter bittet das Polizeirevier Breisach nun um Zeugenhinweise. Die unbekannten Männer konnten wie folgt beschrieben werden: ca. 20 bis 22 Jahre alt, eine Person ca. 160 cm groß, die andere ca. 170 cm groß, eine Person trug schwarze Bekleidung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 91170 zu melden.

