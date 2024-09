POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Güterstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 07.25 Uhr, in der Turminger Straße die Polleranlage zur Fußgängerzone. Er fuhr mit seinem Lkw gegen einen Poller und riss diesen gänzlich aus der Bodenfassung heraus. Der Sachschaden an der Polleranlage soll etwa 10.000 Euro betragen. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

