Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorrollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.09.2024, gegen 15.25 Uhr, sollte der Fahrer eines Kleinkraftradrollers von der Polizei in der Wiesenstraße kontrolliert werden, da an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Fahrer zudem ohne Schutzhelm unterwegs war. Der Rollerfahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und ergriff die Flucht. Beim Abbiegen in einen Durchgang, zwischen der Wiesenstraße und dem Fluss Wiese, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Roller und fuhr in ein Gebüsch. Daraufhin flüchtete der Fahrer zu Fuß über die Bahngleise in Richtung Bahnhofstraße / Egertenweg, wo er schlussendlich von einer weiteren Polizeistreife vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme leistete der 19-jährige Tatverdächtige Widerstand. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten. Wie sich im Nachgang herausstellte, sei der 19-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

