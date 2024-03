Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Utzenfeld: Auffahrunfall - Polizei sucht weißen Transporter mit einer weiblichen Fahrerin

Freiburg (ots)

Drei Fahrzeuge fuhren am Freitag, 01.03.2024 gegen 14.40 Uhr in einer Kolonne auf der B 317 von Todtnau kommend in Richtung Schönau. Die bislang unbekannte Fahrzeugführerin in einem weißen Transporter, welche als erste dieser Kolonne fuhr, bremste unvermittelt ohne zu Blinken ab und bog nach links in eine Parkbucht ein. Der dahinterfahrende Golf konnte noch rechtzeitig abbremsen. Der hinter dem Golf fahrende VW Polo konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Golf auf. Verletzt wurde niemand. Der weiße Transporter soll von einer Frau gefahren worden sein und von einer Autovermietung stammen. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Transporter geben können, sich zu melden.

