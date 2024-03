Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Lkw in der Bahnhofstraße angefahren - Polizei sucht geschädigten Lkw-Fahrer und einen männlichen Zeugen mit Kleinkind.

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW Golf fuhr am Samstag, 02.03.2024 gegen 11.15 Uhr eine 21 Jahre alte Frau aus einer Parklücke auf dem Parkplatz in der Bahnhofsstraße rückwärts aus. Dabei touchierte sie einen auf der gegenüberliegenden Parklücke stehenden Lkw. Der Lkw-Fahrer kam dazu, entfernte sich aber mit seinem Gefährt, ohne das ein Personalien Austausch stattfinden konnte. Die 21-Jährige meldete den Unfall der Polizei. Laut der jungen Frau war ein zirka 40 Jahre alter Mann mit Kleinkind vor Ort, welche den Unfall eventuell mitbekommen haben könnte. Dieser oder auch der geschädigte Lkw-Fahrer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

