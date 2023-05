Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in der Zeit zwischen 7.50 und 13.20 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Ziegelkampstraße in Nienburg ereignete.

Ein am Zaun in Richtung des dortigen Schnellimbissrestaurants geparkter grauer Peugeot wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Frontschürze beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Geschädigten oder die Polizei zu informieren.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter Tel. 05021/97780 zu melden.

