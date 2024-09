POL-FR: Dettighofen: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es am Mittwoch, 04.09.2024 gegen 02.20 Uhr, zu einem Schmorbrand an einem Stromkasten im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses, in der Seewanger Straße. Die Feuerwehren Hürrlingen, Riedern am Wald und Ühlingen-Birkendorf rückten mit 50 Einsatzkräften an. Vor Ort konnte ein glimmender Stromkasten ...

