POL-FR: Stühlingen: Roller weicht Fahrzeug aus und verunfallt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit seinem Roller war am Dienstag, 03.09.2024 gegen 21.20 Uhr ein 64 Jahre alter Mann bergwärts auf dem Stadtweg unterwegs. Laut seiner Aussage kam ihm fahrbahnmittig ein Auto entgegen, woraufhin er nach rechts auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei prallte er in das Heck eines am Straßenrand geparkten Renault Clio. Bei dem Unfall wurde der 64-Jährige verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter. Möglicherweise hat der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin den Unfall nicht bemerkt. Am Roller entstand Sachschaden von rund 800 Euro, am Clio 2500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen oder den vermeintlichen Pkw-Führer, sich zu melden.

