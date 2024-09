Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu Vermisstenfahndung nach 75-jähriger Frau - Person konnte wohlbehalten aufgefunden werden, Fahndung erledigt

Freiburg (ots)

Die Fahndung nach der Vermissten ist gegenstandslos. Die Betroffene konnte glücklicherweise wohlbehalten aufgefunden werden. Wir bitten die Medienvertreter, das Bild der Vermissten nicht weiter zu verwenden.

Ursprungsmeldung:

Seit dem 03.09.2024 wird im Innenstadtbereich Freiburg die 75-jährige Christel S. in Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt vermisst. Die Vermisste ist grundsätzlich mobil und auch in der Lage öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 165 cm groß - graue / weiße Haare - rosa Brille - eher Schlanke Stattur - trägt wohl eine beige Hose - Jacke - sie führt einen Rollator mit sich

Sachdienliche Hinweise nimmt der Dauerdienst der Kriminalpolizei Freiburg unter der Tel. 0761 882-2880 (24 h) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell