POL-HB: Nr.: 0540 --Pizzabäcker setzt Reizgas ein --

Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Langemarckstraße Zeit: 30.08.24, 00.15 Uhr

In der Nacht zu Freitag kam es in einer Pizzeria in der Bremer Neustadt zu einem Zwischenfall, bei dem ein 35-jähriger Pizzabäcker in einen Streit mit drei Männern geriet.

Das Trio betrat gegen kurz nach Mitternacht das Schnellrestaurant in der Langemarckstraße. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen eskalierte die Situation und es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Männer den Pizzabäcker mit einem Messer bedrohten. Um sich zu verteidigen, setzte der Pizzabäcker Reizgas ein, woraufhin die drei die Flucht ergriffen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den flüchtigen Personen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

