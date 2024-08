LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt in Bad Salzungen

Otzbach (ots) - Am 10.08. gegen 12:55 Uhr kam es auf der L1026 auf Höhe des Abzweigs Otzbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Lkw. Der Lkw befuhr hierbei die L1026 in Richtung Dermbach und wollte nach links in die Ortslage Otzbach einbiegen. Hinter dem Lkw befand sich eine Kolonne aus ca. 10 Motorrädern. Der letzte Motorradfahrer aus der Kolonne setzte dann zum Überholen an und fuhr an ...

mehr