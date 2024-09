Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Bernau im Schwarzwald: ERSTMELDUNG - Vollbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Freiburg (ots)

Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Eine Lagerhalle, in welcher sich Stroh, Öhmd und Hackschnitzel befanden, brannte komplett ab. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Ein neben der Halle stehendes landwirtschaftliches Gerät (Heuwender) wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Nach Angaben des Geschädigten schätzt er den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.000.000 Euro. Auf dem Dach befand sich halbseitig eine Photovoltaik-Anlage.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Ursprungsmeldung

Am Donnerstag, 05.09.2024, gegen 05.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines etwa 30 x 40 Meter großen Gebäudes in Goldbach mitgeteilt. In dem Gebäude seien Stroh, Heu und Hackschnitzel gelagert. Mit einem Großaufgebot bekämpft die Feuerwehr das in Vollbrand geratene Gebäude. Der Brand sei unter Kontrolle (Stand 08.30 Uhr). Bislang liegen hier keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell