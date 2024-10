Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Baum geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 28-Jähriger ist am Mittwoch (09.10.2024) in der Wernerstraße von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne und einen Baum geprallt. Der 28-Jährige war gegen 12.40 Uhr mit einem Audi in der Wernerstraße Richtung Feuerbach unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 87 kam er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und einen Baum, der daraufhin auf die Straße fiel. Der 28-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge sind die am Audi angebrachten Kennzeichen gestohlen und der 28-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen zu den Besitzverhältnissen des Audi A4 dauern an. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

