Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schockanruf mehrere Tausend Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Dienstag (08.10.2024) im Stadtteil Süd bei einem 84-Jährigen und seiner Ehefrau durch einen Schockanruf Gold im Wert von rund 20.000 Euro erbeutet. Der Senior erhielt gegen 14.00 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass sein Sohn Verursacher eines Verkehrsunfalls sein soll. Um eine Haftstrafe zu verhindern, müsse eine Kaution gezahlt werden. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer den 84-Jährigen dazu, Goldmünzen in eine Tasche zu packen, die das Ehepaar im Anschluss an das Telefonat an einen Abholer übergab, welcher bereits vor dem Haus wartete. Der Abholer war schlank, hatte eine helle Haut und dunkle kurze Haare. Er war mit einem dunkelblauen Anorak sowie einer schwarzen Hose bekleidet und hatte einen dunklen Regenschirm dabei Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps der Polizei: - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen sie die 110 und den teilen Sie den Sachverhalt der Polizei mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Bekannten, denen Sie vertrauen. Kontaktieren Sie Angehörige oder die Personen um die es geht einfach selbst und erkundigen sich nach deren Befinden.

Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de

