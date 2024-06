Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag (23.06.2024), gegen 14:00 Uhr, stürzte ein 54-jähriger Radfahrer in der Rohrlachstraße, als er dabei war, die Straße zu überqueren. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht besteht, dass der Mann alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

