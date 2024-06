Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Gefährliche Körperverletzung - Spaziergänger geraten aneinander

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (21.06.24), um 14:50 Uhr, trafen ein 61-jähriger Spaziergänger und eine 41-jährige Frau mit ihrem Hund im Bereich der Von-Weber-Straße aufeinander. Plötzlich griff der Hund der 41-Jährigen den 61-Jährigen an, woraufhin dieser den Hund mit einem Tierabwehrspray besprühte. Verärgert hierüber griff die 41-Jährige den 61-Jährigen nun mit einem Stock an und schlug ihn. In der Folge versuchte der 61-Jährige zu flüchten, woraufhin ihm die 41-Jährige mit ihrem Hund folgte und ihn abermals mit dem Stock schlug. Der 61-Jährige versuchte die 41-Jährige und ihren Hund von sich zu halten und sprühte erneut mit dem Tierabwehrspray, wobei die 41-Jährige getroffen und verletzt wurde. Schlussendlich konnten die beiden Kontrahenten durch die Polizei angetroffen werden. Die 41-Jährige erlitt gereizte Augen, wohingegen der 61-Jährige über Schmerzen am linken Oberarm klagte. Jeweilige Strafanzeigen wegen einer gefährlichen Körperverletzung wurden durch die Polizei aufgenommen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Ablauf geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell