Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Dieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (09.10.2024) einen Mann im Alter von 25 Jahren festgenommen, der zwei Paketboten bestohlen haben soll. Der Tatverdächtige soll gegen 10.15 Uhr Mobiltelefone und Bargeld aus einem Lieferwagen gestohlen haben, während die Boten Lieferungen in der Schmidener Straße zustellten. Weitergehende Ermittlungen führten die Beamten am Nachmittag auf die Spur des 25-Jährigen in einem Supermarkt an der Sophie-Tschorn-Straße, wo sie ihn auch festnahmen. Der 25 Jahre alte Tatverdächtige mit guineischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (10.10.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

