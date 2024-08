Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamte und Reisende - Prüfung der Untersuchungshaft

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Mittwochabend soll ein Mann bei einer Personenkontrolle eine Glasflasche gegen das Gesicht eines eingesetzten Polizeibeamten geworfen sowie einer Reisenden an den Haaren gezogen und im Gesicht gekratzt haben. Der Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 18:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Berlin einen Mann am S-Bahnhof Warschauer Straße, nachdem Zeugen die Streife auf eine Person mit einer Glasflasche im Bahnhof aufmerksam gemacht hatten. Der 48-Jährige, der sowohl die deutsche als auch eritreische Staatsangehörigkeit besitzt, soll sodann eine Glasflasche in das Gesicht eines 22-jährigen Polizeibeamten geworfen haben. Im Anschluss soll der Mann nach einer unbeteiligten 38-jährigen Reisenden gegriffen, ihr stark an den Haaren gezogen und sie im Gesicht gekratzt haben. Die Einsatzkräfte der Polizei Berlin fesselten den Mann, wogegen er sich wehrte. Der von der Glasflasche getroffene Polizeibeamte erlitt Hämatome im Gesicht sowie Schnittwunden an einem Arm. Die verletzte Reisende erhielt vor Ort medizinische Versorgung.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bereits aufgrund diverser Straftaten polizeilich in Erscheinung getretenen Mann und sicherte Videoaufzeichnungen. Der Mann befindet sich weiterhin im polizeilichen Gewahrsam zur Prüfung der Untersuchungshaft durch einen Richter.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell