POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann ist am frühen Freitagmorgen (11.10.2024) in einen Kiosk an der Hauptstätter Straße eingebrochen. Der Täter zerstörte zwischen 03.15 Uhr und 04.15 Uhr die Frontscheibe des Kiosks und stieg hinein. Dort brach er eine Kasse auf und stahl daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Ein Zeuge sah den Tatverdächtigen gegen 04.15 Uhr vor dem Kiosk stehen, der anschließend über den ...

mehr