POL-S: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Vier Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (12.10.2024) in der Feuerbacher-Tal-Straße ereignet hat. Eine 54-jährige Lenkerin eines Pkw VW war gegen 14.50 Uhr von Feuerbach in Richtung Botnang unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. ...

