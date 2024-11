Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms- Diebstahl von BMW mittels keyless-go

Worms (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zum Diebstahl eines BMW Touring im Burgweg in Worms. Der Besitzer des PKW, in der Farbe Dunkelbraun-Metallic, stellte den Diebstahl des Fahrzeuges am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr fest. Der BMW war zuvor in der Einfahrt des Einfamilienhauses abgeparkt und letztmalig dort gegen 21:000 Uhr gesehen worden. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse gehen die Ermittler der Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass das Fahrzeug, das mit keyless-go-System ausgestattet ist, mittels Funkwellenverlängerer geöffnet und entwendet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell