POL-PDWO: Worms, Einbruch auf Firmengelände

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zum Einbruch in ein Firmengebäude in der Bobenheimer Straße in Worms. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt auf das Firmengelände und hebelt mit einer dort vorgefundenen Spaltaxt die Eingangstür des Betriebes auf. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten sowie das Inventar nach Geld und Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde unteranderem Werkezeug. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Durch die Polizeiinspektion Worms wurde eine Spurensuche am Tatort geführt.

