Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht mit gestohlenen Kennzeichen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (AN) - Am 24.11., gegen 06.22 Uhr, wurde ein verunfallter Pkw an der Kreuzung Bielefelder Straße / Oerlinghauser Straße in Schloß Holte-Stukenbrock gemeldet. Der blaue Opel Corsa war dort mit einem Ampelmasten kollidiert. An dem Pkw waren die Kennzeichen BI-AW1018 angebracht. Diese Kennzeichen wurden unmittelbar vor dem Unfall in einer Tiefgarage am Reichowplatz in Bielefeld entwendet. Laut Spurenlage kam der Opel aus Richtung Bielefeld und befuhr die Bielefelder Straße in Richtung Stukenbrock. Da in dem Pkw Blut festgestellt wurde, geht die Polizei davon aus, dass sich mindestens ein Insasse verletzt hat. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch Polizeikräfte aus Bielefeld und Lippe unterstützten, verliefen negativ. Der Opel Corsa wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Schadenshöhe an der Ampel und am Pkw beträgt insgesamt 2000 Euro. Ein Techniker erschien vor Ort und reparierte die Schäden an der Lichtzeichenanlage. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wem ist der Pkw zur o.g. Zeit zwischen Bielefeld und Stukenbrock aufgefallen oder wer hat verdächtige Personen an der Unfallstelle oder im Nahbereich festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.

