Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Tuning

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 23.09.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen und der Verkehrsdirektion Koblenz in den Abendstunden Verkehrskontrollen in Altenkirchen durch. Den Schwerpunkt bildete hierbei die Überprüfung von getunten Pkw. Es konnten 22 Fahrzeuge kontrolliert werden. An 3 Fahrzeugen kam es infolge technischer Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Insgesamt wurden 8 Verwarnungs- und 4 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

