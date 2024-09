Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Weyerbusch (ots)

Am Montag, 23.09.2024, gegen 19.20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach einem Zeugenhinweis einen Pkw in Weyerbusch einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug war zuvor auf der Bundesstraße 8 im Bereich Kircheib in unsicherer Fahrweise geführt worden. Im Rahmen der Kontrolle war festzustellen, dass die 35-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens.

