POL-PDNR: L278, Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Friesenhagen Kuchenwald (ots)

Am Sonntag, den 22.09.2024, befuhr gegen 17:00 Uhr ein 58-jähriger Mann aus dem Raum Olpe mit seiner 600er Honda die L278 aus Richtung Nordrhein-Westfalen kommend in Richtung Friesenhagen. In einer Rechtskurve bei Kuchenwald verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Beide rutschten über die Fahrbahn und prallten gegen einen Schilderpfosten. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Feuerwehr Friesenhagen war im Einsatz. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die L278 gesperrt.

