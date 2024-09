POL-PDNR: Wartehäuschen einer Bushaltestelle beschädigt

Horhausen (Westerwald) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Kaplan-Dasbach-Straße in Horhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

