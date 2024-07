LPI-SHL: Unfallstelle pflichtwidrig verlassen

Suhl (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, machten sich unbekannte Täter im Steinweg in Suhl an einem Roller und einem Motorrad zu schaffen. Vom Roller entwendeten die Unbekannten beide Rückspiegel im Wert von 50 Euro und manipulierten am Gehäuse der Fliehkraftkupplung. Von einem in der Nähe abgestellten Motorrad fehlen die Bremsanlage und eine Motorradtasche im Gesamtwert ...

