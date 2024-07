Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorrad angegriffen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, an einem in der Straße "Topfmarkt" in Suhl geparkten Motorrad zu schaffen. Sie entfernten Aufkleber und lockerten Schrauben am Fahrzeuglenker. Zum Glück bemerkte es der Eigentümer vor dem Losfahren. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182668/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

